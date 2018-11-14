Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Rus kökenli Alman vatandaşı Maria, Müslüman oldu

Rus kökenli Alman vatandaşı Maria, Müslüman oldu

Rusya’da doğan ve ailesinin Almanya’ya yerleşmesinden sonra Alman vatandaşlığına geçip, bu ülkede tanıştığı Sedat Alp ile evlenen Maria Hild Alp (34), Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman olup, Emine adını aldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 09:59
Rus kökenli Alman vatandaşı Maria, Müslüman oldu

Almanya'da yaşayan ve Hristiyan olarak büyüyen Maria Hild, orada otomotiv işçisi li Sedat Alp ile tanıştı. Kısa sürede birbirlerini seven Sedat ve Maria, yaklaşık 1,5 yıl önce dünya evine girdi. Çiftin, 7 ay önce ise Mavi adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Maria, evlilikleri süresince eşinin dini İslam'ı araştırmaya başlayıp, Müslüman olmaya karar verdi. Nevşehir'de tatilde bulundukları bir sırada bu düşüncesini eşine açan Maria, onunla birlikte Nevşehir Müftülüğü'ne başvurdu. Maria Hild için Müftü Yakup Öztürk'ün makam odasında ihtida töreni düzenlendi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rus kökenli Alman vatandaşı Maria, Müslüman oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN