Rus kökenli Alman vatandaşı Maria, Müslüman oldu

Almanya'da yaşayan ve Hristiyan olarak büyüyen Maria Hild, orada otomotiv işçisi Nevşehirli Sedat Alp ile tanıştı. Kısa sürede birbirlerini seven Sedat ve Maria, yaklaşık 1,5 yıl önce dünya evine girdi. Çiftin, 7 ay önce ise Mavi adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Maria, evlilikleri süresince eşinin dini İslam'ı araştırmaya başlayıp, Müslüman olmaya karar verdi. Nevşehir'de tatilde bulundukları bir sırada bu düşüncesini eşine açan Maria, onunla birlikte Nevşehir Müftülüğü'ne başvurdu. Maria Hild için Müftü Yakup Öztürk'ün makam odasında ihtida töreni düzenlendi.