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Yıldırım'da Sular Vadisi'ne geri sayım

'da Başkanı , su teması ve yeşil alan donatısıyla Türkiye’ye örnek projelerden olan Sular Vadisi Doğa Parkı’nda incelemelerde bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 14:36
Yıldırım'da Sular Vadisi'ne geri sayım

Yapım çalışmalarında son aşamaya gelinen, 34 bin metrekarelik proje alanında hayata geçirilen Sular Vadisi Doğa Parkı'nı inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, projenin detaylarını anlattı. Sular Vadisi'nin vizyon projelerinden biri olduğuna işaret eden Başkan Edebali, "Tasarımımızla içerisinde kültür merkezi, camisi, kapalı otoparkı, kapalı pazarı, yapay göleti, kaskat şelaleleri, babil bahçesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş alanları olan su ve yeşili birleştirdiğimiz çok özel bir proje ortaya çıktı. Bu bölgede yaşayan 70-80 bin insanımıza hizmet verecek. 7'den 70'e herkesin burada nefes alabileceği, yeşille buluşabileceği güvenli bir alan olacak. Yaklaşık 15-20 gün sonra tüm çalışmalar bitecek ve hep birlikte açılışını yapacağız. Böylesine büyük bir alanda insanlarımızın huzurlu yaşayabilecekleri bir mekanı oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Projenin merkezinde yer alan gölün yanı sıra teras kademeli oturma alanları, babil bahçesi- seyir terasları, gölgeli oturma bölümü, revan köşkleri, yol boyu dinlenme köşeleri, havuzlar, şelaleler, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, cami, Osmanlı çeşmesi, belediye hizmet binası, aletli jimnastik köşesi ve maket evcil hayvan bahçesi ile Sular Vadisi Doğa Parkı, insanları yeşil ve mavinin birbirinden güzel tonlarıyla buluşturacak.

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Yıldırım'da Sular Vadisi'ne geri sayım
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