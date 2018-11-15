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500 fit yükseklikte tanıştığı mısırlı asmayı 'ya gelin getirdi!

AYNI hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan Türk asıllı vatandaşı Deniz ile Mısırlı Asma Yılmam, Riyad Havaalanı'ndan kalkış yapan uçakta tanıştı. Birbirlerini ilk gördükleri 500 fitte (yaklaşık 150 metre) aşık olduklarını söyleyen Yılmam çifti, Suudi Arabistan´da başlayan aşklarını, Mısır ve Hollanda´da devam ettirip, ´de evlilikle sonuçlandırdı.

Giriş Tarihi: 15.11.2018 13:58
500 fit yükseklikte tanıştığı mısırlı asmayı Bursa'ya gelin getirdi!

Bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan Deniz ve Asma Yılmam çifti, 'ın Riyad Havaalimanı'ndan kalkıp İtalya´ya giden tarifeli uçakta görevli oldukları esnada karşılaştı. Uçuş saatinden 5 dakika önce yolculukta görevli olduğunu öğrenen Asma Yılmam, uçağa son anda yetişti. Bu esnada uçakta bulunan Deniz Yılmam, Asma Yılmam´ı gördüğü ilk anda duygusal olarak etkilendi. Uçağın seferi tamamladıktan sonra yolcu olmadan Suudi Arabistan´a dönmesini fırsat bilen Yılmam çifti, dönüş yolculuğunda birbirlerine karşı duygularını ifade etti. Tanıştıktan kısa bir süre sonra evlenme kararı alan çift, hem Mısır´da hem de ´da kendi geleneklerine göre düğün yaptı.

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500 fit yükseklikte tanıştığı mısırlı asmayı Bursa'ya gelin getirdi!
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