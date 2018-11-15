500 fit yükseklikte tanıştığı mısırlı asmayı Bursa'ya gelin getirdi!

Bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan Deniz ve Asma Yılmam çifti, Suudi Arabistan'ın Riyad Havaalimanı'ndan kalkıp İtalya´ya giden tarifeli uçakta görevli oldukları esnada karşılaştı. Uçuş saatinden 5 dakika önce yolculukta görevli olduğunu öğrenen Asma Yılmam, uçağa son anda yetişti. Bu esnada uçakta bulunan Deniz Yılmam, Asma Yılmam´ı gördüğü ilk anda duygusal olarak etkilendi. Uçağın seferi tamamladıktan sonra yolcu olmadan Suudi Arabistan´a dönmesini fırsat bilen Yılmam çifti, dönüş yolculuğunda birbirlerine karşı duygularını ifade etti. Tanıştıktan kısa bir süre sonra evlenme kararı alan çift, hem Mısır´da hem de Bursa´da kendi geleneklerine göre düğün yaptı.