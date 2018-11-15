D100’de tır halk otobüsüne arkadan çarptı: 1’i ağır 9 yaralı

Kaza, saat 09.00 sularında Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D100 Karayolu Muhallimköy Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinde seyir halinde olan Adem karabulut idaresindeki 34 AZ 8305 plakalı tır, aynı isitkamette seyir halindeyken bir anda yavaşlayan Mustafa Yüksel yönetimindeki 41 J 6029 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan halk otobüsü demir bariyerlere çarparak durabildi. Feci kazada byük hasar gören halk otobüsü içerisindeki yolculardan 1'i ağır toplam 9 kişi yaralandı.