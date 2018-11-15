Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > D100’de tır halk otobüsüne arkadan çarptı: 1’i ağır 9 yaralı

D100’de tır halk otobüsüne arkadan çarptı: 1’i ağır 9 yaralı

'nin Dilovası ilçesi D100 Karayolunda yavaşlayan özel halk otobüsüne aynı istikametten gelen tır arakadan çarptı. Feci kazada kullanılamaz hale gelen otobüs içerisindeki 1'i ağır, 9 kişi yaralanırken, D100 İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.11.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 10:44
D100’de tır halk otobüsüne arkadan çarptı: 1’i ağır 9 yaralı

Kaza, saat 09.00 sularında 'nin Dilovası ilçesi D100 Karayolu Muhallimköy Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinde seyir halinde olan Adem karabulut idaresindeki 34 AZ 8305 plakalı tır, aynı isitkamette seyir halindeyken bir anda yavaşlayan Mustafa Yüksel yönetimindeki 41 J 6029 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan halk otobüsü demir bariyerlere çarparak durabildi. Feci kazada byük hasar gören halk otobüsü içerisindeki yolculardan 1'i ağır toplam 9 kişi yaralandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
D100’de tır halk otobüsüne arkadan çarptı: 1’i ağır 9 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN