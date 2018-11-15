Elazığ'da aranan 2 şüpheli yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, başta terör olmak üzere her türlü suç örgütlerinin muhtemel eylemlerinde kullanılan ruhsatsız silah, av tüfeği ve suç unsuru benzeri aletlerin ele geçirilmesi ve suç işlenmesinin engellenmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak "Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği Uygulaması" Elazığ'da da gerçekleştirildi.Uygulama kapsamında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez ve ilçelerde yivsiz tüfek imalathaneleri, av bayileri, piroteknik satışı yapılan yerler, 6136 sayılı Kanun kapsamındaki yasak olan aletlerin satıldığı, askeri-polis malzemesi satışı yapan iş yerleri ile umuma açık eğlence mekanları denetlendi. Yapılan denetimde bin 588 şahıs ile 204 araç kaydı sorgulanırken, basit yaralama suçundan aranan 2 şahıs yakalandı.Polisin yaptığı denetim de ruhsatsız olarak faaliyet gösteren ve yaşı küçük müşteri alan 2 iş yerine de idari işlem yapıldığı bildirildi.