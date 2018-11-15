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Gölcük'te kaza: 4 yaralı

'nin Gölcük ilçesinde, 3 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.11.2018 11:49
Gölcük'te kaza: 4 yaralı

Kaza, Düzağaç Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. Eda Ziyade idaresindeki 41 E 0506 plakalı otomobil, Talip Hatipoğlu'nun idaresindeki 54 TC 570 plakalı otomobil ve Ali Sadık Furuncu idaresindeki 41 EN 647 plakalı mermer yüklü kamyonet bulvarda çarpıştı. Kazada, Eda Ziyade, Talip Hatipoğlu, Muzaffer Gümüşalan ve Hatice Oktar yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gölcük'te kaza: 4 yaralı
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