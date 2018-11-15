Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlileri çevre illerden uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde edinilen bilgiler kapsamında Sandıklı'da operasyon düzenledi. Operasyon sonucu bir araçta ve içerisinde bulunan 2 şüpheli üzerinde yapılan aramada 12 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri bir başka operasyon kapsamında imalatını yaptığı esrar maddesini piyasaya süreceği yönünde alınan bilgilere istinaden Sinanpaşa'da bulunan bir şüpheliye ait ikamette arama yaptı. Bunun sonucunda 90 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.