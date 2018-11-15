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Kendini astığı yere, 1 saat sonra geri dönünce, yakınları şoke oldu

'da işyerinde kendini iple asıp, a kalkışan T.S. (23) ambulansla hastaneye kaldırıldı. T.S., tedavisinin ardından 1 saat sonra yürüyerek işyerine dönünce, arkadaşları ve yakınları, şoke oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.11.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 11:44
Kendini astığı yere, 1 saat sonra geri dönünce, yakınları şoke oldu

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. T.S., işyerinin tavanına astığı iple intihar girişiminde bulundu. İpi boynuna geçirip kendini boşluğa bırakan T.S.'nin yardımına, o sırada işyerine gelen arkadaşı yetişti, bulunduğu yerden indirdi. Bir süre hareketsiz kalan T.S.'nin hayatını kaybettiğini düşünen arkadaşı, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, T.S.'yi ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

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Polis ekipleri iş yerinde incelemede bulunurken, T.S.'nin yakınları ve arkadaşları olay yerine geldi. T.S.'nin arkadaşları ile ağabeyi arasında işyerinin önünde kısa süreli tartışma yaşandı. Bu sırada hastanede tedavisi tamamlanan T.S., yaklaşık 1 saat sonra yürüyerek intihar girişiminde bulunduğu işyerinin önüne geldi. T.S.'yi olay yerinde gören yakınları ve arkadaşları ile polis ekipleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Burada ağabeyiyle tartışan T.S.'yi, polis ekipleri sakinleştirdi. T.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kendini astığı yere, 1 saat sonra geri dönünce, yakınları şoke oldu
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