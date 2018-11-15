Sayısal Loto sonuçları açıklandı! - Sayısal Loto çekiliş sonucu MPİ bilet sorgulama sayfası 14 Kasım

Her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi tarafından başkent Ankara'da gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. Vatandaşların Milli Piyango internet sitesinden de canlı olarak izlediği çekilişin sonuçları herkesi heyecanlandırdı. Dün akşam gerçekleşen çekilişte 6 rakamı doğru bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 6.818.047,70 TL devretti.

14 Kasım 2018 Sayısal Loto bilet sorgulama / Sayısal Loto sonuçları burada.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI MPİ BİLET SORGULAMA 14 KASIM

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Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 818 bin 47 lira 70 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 74 kişi 6 bin 982 lira 55'şer kuruş, 4 bilen 5 bin 587 kişi 69 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 96 bin 666 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.