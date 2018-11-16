Aracının içinde bıçaklanarak öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Konya'da ailesinin kayıp başvurusunda blunduğu Erdal Yıldırım aracının içinde 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu. Selçuklu ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta kanlar içinde hareketsiz kişinin yattığını gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yaklaşık 20 bıçak darbesiyle bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kimlik incelemesinde maktulün Erdal Yıldırım (38) olduğu belirlendi. İlçede market işlettiği öğrenilen Yıldırım'ın oğlu tarafından eve gelmediği için polise kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi. Cesedin bulunduğu aracın sağ kapı kolundan başlayan kan izlerini takip eden polis, bir kilometre ileride kırılmış sustalı bıçak parçaları buldu. Yapılan araştırmada Yıldırım'ın araçta bıçaklandığı, arabasıyla bir kilometre giderek sürücü koltuğunda hayatını kaybettiği, katil zanlısının ise yaya olarak aracı takip ederek Yıldırım'ın ölüp ölmediğini kontrol ettiği belirlendi. Elinden yaralandığı belirlenen katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.