Dört zanlı belirlendi azmettirici aranıyor

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İstanbul Beşiktaş'ta bir apartmanın kumarhaneye çevrilen üst katında önceki akşam işlenen cinayetin detayları gün yüzüne çıkıyor. Silahlı saldırıda öldürülen Crispino markasının sahibi işadamı Ali Rıza Gültekin'in (57) kumar borcu nedeniyle hedef alındığı ileri sürüldü. Olay anında Gültekin'in yanında olan damadı ile koruma polisi sorguya alındı. 3 yıl önce Beykoz'da da saldırıya uğrayan ancak yara almadan kurtulan Gültekin'in tanıdığı olan Mehmet Önder, "Çok varlıklı biriydi. 8 binin üzerinde tapusu var. Koruması içeriye girmemiş. Damadı saldırıyı yapanı tanıyor. Oyun masasında 7 kurşunla vurulmuş" dedi. Daha önce de kumar oynatmaktan cezai işlem uygulanan mekânda bulunan çok sayıda kovan incelemeye gönderildi. Kimlikleri belirlenen Sergen D., Rıdvan D. ve Mustafa isimli üç saldırgan ile olay akşamı gözcülük yapan bir kişi aranıyor. Bu kişilerin tetikçi olduğunu saptayan polis, azmettiricinin peşine düştü. 24 kişinin ifadesi alındı.