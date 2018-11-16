Labirent gibi yol

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Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde yaşayan 15 nüfuslu Erey ailesi, sıra dışı bir mağduriyet yaşıyor. Mahallede yaklaşık 20 yıl önce müşterek bir arazi satın alan ve burada bir ev inşa eden 55 yaşındaki Lütfü Erey, paydaşları olan komşularıyla kendisine ait arazinin tapusunu alamadı. Ailenin yaşadığı evin dört bir yanına komşuları tarafından duvar örülünce, eve giden tüm yollar ise engellendi. Bu yüzden eve giriş çıkışta sorunlar ve büyük mağduriyet yaşayan aile, komşularından yardım istedi. Buna karşılık bir komşu tarafından duvarda açılan bir metrelik delikten evlerine gidip gelebilen aile, yetkililerden sorunlarının çözümü için yardım talep ediyor. İnşaat işçisi Erey, "Yaklaşık 8 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Şu an cezaevi gibi bir yerdeyiz. Komşum bana bu yolu vermeseydi, evime helikopterle gitmem gerekecekti" dedi. İHA