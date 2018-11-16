Türkiye’nin doğusu beyaza büründü

BUGÜN NELER OLDU

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kara dönüştü. Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'e mevsimin ilk karı yağınca, muhteşem manzara da ortaya çıktı. Göl kıyısında yürüyüş yapan turistler, karın keyfini çıkardı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü manzaralı bin 850 rakımlı Hazar Baba Dağı karla kaplandı. Erzincan'da kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi, manzarasıyla ziyaretçilerini büyüledi. Kapadokya'da fotoğraf çekiminde eksi 4 derecede üşüyen Çinli çift, "Erik Dalı" oynayarak ısınmaya çalıştı.2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na kar yağınca, zirveye çıkan turistler güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Kar güzelliklerin yanı sıra çileyi de beraberinde getirdi. Erzincan'da 140, Gümüşhane'de 80, Muş'ta 57, Tunceli'de 49, Kars'ta 36, Ardahan'da 18, Ağrı'da 12, Bitlis'te 5 olmak üzere 280 köy, mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karadeniz'i Bayburt üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Kop Dağı geçidi ile Van-Bahçesaray yolundaki Karabet Geçidi ulaşıma kapanırken, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Geçidi'nde mahsur kalan araçları Karayolları ekipleri kurtardı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yarım metreye ulaşan kar nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Bitlis, Bingöl, Rize ve Bartın'ın yüksek kesimleri de beyaza büründü. Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'te 60, Elazığ Hazarbaba'da 25, Uludağ'da 7 santimetreye ulaştı. Sarıkamış Yukarı Sallıpınar Köyü'nde sabah saatlerinde 300 koyunla birlikte kaybolan, evli ve 6 çocuk babası Cemal Reçber (65), AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, eve gitmek için yolda yürüyen 23 yaşındaki Halil Bingöl'e yıldırım isabet etti. Bingöl'ün yere yığıldığını gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servisi aradı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil Bingöl'ün öldüğünü belirledi. Bingöl'ün cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.TEM Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Cemile Nazlı Çetin'in kullandığı otomobil, Büyükçavuşlu mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobil, tarlaya savruldu. Araçta sıkışan sürücü, beraberindeki Hatice Kurtuluş, Şükran Pamukçu ile iki çocuk itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı. Hatice Kurtuluş olay yerinde Şükran Pamukçu, hastanede hayatını kaybetti. Hatice Kurtuluş'un cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Papağan adı verilen kart kopyalama cihazını kullanarak yarım milyon liralık vurgun yapan 6 kişilik hacker çetesi suçüstü çökertildi. Çete üyelerinin, İstanbul Beşiktaş'a bağlı Levent'te üs olarak kullandıkları bir pizzacının POS cihazına yükledikleri özel bir yazılımla kart bilgilerini kopyaladıları ve müşterilerin hesaplarını boşalttıkları saptandı. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 şüpheliyi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin farklı tekniklerle siber dolandırıcılık olaylarına karıştıkları da iddia ediliyor. Mağdur ve gözaltı sayısı artabilir.SABAH