33 yıldır kimliksiz yaşıyor

Şişli Kurtuluş'ta yaşayan Barış Yoklar'ın ilginç hikayesi duyanları hayrete düşürüyor. Babasının ihmali nedeniyle kimliksiz büyüyen Yoklar, bu nedenle en temel hakkı olan eğitimden de mahrum kalıyor ve okuma yazma dahi öğrenemiyor. Tüm olumsuzluklara rağmen hayata tutunmaya çalışan Yoklar, küçük yaştan itibaren kendi ayakları üzerinde durmak için birçok iş yapıyor. Kimliği olmadığı için sürekli geçici işlerde çalışmak zorunda kalan Yoklar, eşi Cevriye Erpek ile de sadece dini nikah kıyarak evleniyor. Çiftin 3 çocuklarından ikisi doğuştan işitme engelli olarak dünyaya geliyor. Sigortalı bir işte çalışamayan, sağlık güvencesinden yararlanamayan Yoklar, hayattaki en büyük amacının bir kimlik sahibi olmak olduğunu söylüyor.