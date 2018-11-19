Bedelli askerlik sevk başlangıç ve sevk bitiş tarihi nedir? 2018 Sevk başlangıç ve bitiş tarihi hakkında merak edilen bilgiler!

Bedelli askerlik yerleri açıklandı. 24 Kasım 2018'dan itibaren askere gidecek vatandaşların celp yerleri resmen açıklandı. Yerlerin açıklanması ile beraber sevk tarihleri de en çok sorgulananlar arasında dikkat çekiyor. Sevk başlangıç ve sevk bitiş tarihini merak eden yüz binlerce bedelli adayı, bu kavramların ne anlama geldiğini araştırıyor. Peki, bedelli askerlik sevk başlangıç ve sevk bitiş tarihi nedir? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı yere sevk işlemleriniin başlangıç tarihini belirtiyor.

Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı son tarihi belirtiyor.