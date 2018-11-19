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Çinli kadına 'nda gasp şoku!

İstanbul ’nda, yolda yürüyen yabancı uyruklu bir kadının arkasından yaklaşan motosikletli kapkaççılar, çantayı açıp kaçtı. Zanlılar tarafından kadının çantasının çalınıp kaçarken yolda sürüklenmesi çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.11.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 19.11.2018 12:23
Çinli kadına Zeytinburnu'nda gasp şoku!

İstanbul Zeytinburnu'nda, 2 Kasım Cuma günü Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak üzerinde yürüyen Çin uyruklu bir kadının arkasından motosikletle yaklaşan 2 kişi, kadının çantasını alarak kaçmaya başladı. Kaçarken çantasını bırakmak istemeyen talihsiz kadın, yolda metrelerce sürüklenirken, zanlılar arkalarına bakmadan kayıplara karıştı.

İstanbul'da Çinli kadının gasp edilme anı kamerada

GASPÇILAR TUTUKLANDI

Olayın ardından harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmalarda kapkaç yapan şahısların M.K. ve İ.Ö. adlı kişiler olduğunu tespit etti. 5 Kasım'da yapılan operasyonda yakalanan kapkaç zanlıları İ.Ö. ve M.K., gözaltına alındı. Çaldıkları çanta içerinde bulunan parayı harcadıkları ileri sürülen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Kasım Salı günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, zanlılar tarafından kadının çantasının çalınıp kaçarken yolda sürüklenmesi çevrede bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde kadına yaklaşan motosikletli zanlıların çantayı alıp kaçarken, kadını sürükledikleri görülüyor. Bu arada kadının olduğu düşünülen küçük bir kız da korku içinde olay yerinden uzaklaşıyor.

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Çinli kadına Zeytinburnu'nda gasp şoku!
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