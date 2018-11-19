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Jandarma, kayıp hayvanları 'drone' ile buldu

'da kayıp olan 10 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerinin drone ile havadan arama yapması sayesinde bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.11.2018 17:24
Jandarma, kayıp hayvanları 'drone' ile buldu
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Hal köyünde ikamet eden Fethi Gürbüz'e ait hayvanlardan 10'u dün akşam kayıp oldu. İneklerinin kayıp olduğunu fark eden Gürbüz, durumu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Poyraz Karakoluna bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşlarında desteğiyle bölgede hem yaya olarak , hemde drone ile havadan da arama yaptı.Yaklaşık 17 saat süren arama çalışmasında hayvanların köyün 5 kilometre ilerisinde dağlık alanda olduğu tespit edildi. Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
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Jandarma, kayıp hayvanları 'drone' ile buldu
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