"Kadınlar bekliyor" deyip götürdüğü arkadaşını fidye için rehin aldı!

Bağcılar'da babası Khalil Omar (61) ile kuaförlük yapan Muhamed Omar (26), geçtiğimiz 9 Kasım tarihinde arkadaşı F.M. ile Taksim'deki bir eğlence mekanına gitti. Burada gençler eğlendiği esnada F.M., Omar'a Almanya'dan 2 kadın Suriyeli hemşerisinin geldiğini ve Beylikdüzü'nde olduklarını söyledi. Bunun üzerine mekandan çıkan gençler, otomobile binerek yola koyuldu. Omar, eve geldiği esnada içerideki 4 kişi tarafından etkisiz hale getirildi.

BABADAN 50 BİN DOLAR İSTENDİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olaydan 4 gün sonra Omar'ın eğlenceye gittiği arkadaşı F.A., gencin babasına giderek kaçırıldıklarını ve şüphelilerin kendisini bıraktığını söyledi. Baba Omar'ı olayın ardından şüpheliler, görüntülü arayarak oğullarını gösterdi. Gencin kolunu sargı bezi ile sararak parmağını da boyayan şüpheliler, "Kolunu parmağını az kestik. Parayı göndermezsen tam keseriz" diye babasını korkutarak 50 bin dolar istedi. Baba Omar'da bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.

REHİNE TİMLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine çalışma başlatan Rehine Müzakere ve Kurtarma timi harekete geçti. Timler önce önce güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda polis, gencin önce Beylikdüzü sonra Esenyurt daha sonra da Başakşehir'e götürüldüğünü tespit etti. Tespitin ardından Beylikdüzü'ne operasyon düzenleyen tim, içeride kimseyi bulamayınca Esenyurt'taki adrese baskın yaptı.

İŞİN İÇİNDE ARKADAŞI ÇIKTI

Yapılan baskında 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçırılan mağdur kurtarıldı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma da Omar'ın kaçırılma işini arkadaşı F.A.'nın organize ettiği ortaya çıktı. F.A. polis tarafından aranırken, yakalanan Hüseyin M. (22), Dehan S.(35), Ziya Al H.(38) ve Vahid M.(27) şubedeki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.