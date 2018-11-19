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Kocasının şiddetinden kurtulmak için pencereden atladı

'da kendisini eve kilitleyen kocasının darp ettiği Iraklı kadın kendini pencereden aşağı attı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.11.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 19.11.2018 16:14
Kocasının şiddetinden kurtulmak için pencereden atladı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı uyruklu 2 çocuk annesi Baydah Idrıs Hasan Hasan (34), kocası Farıs Mahmoood Ahmed Al Saloomı'nın kendisini eve kilitleyip darp etmesi üzerine elinden kurtulmak için kendisini evlerinin penceresinden aşağı attı.

IRAKLI KOCA GÖZALTINDA

Yaralanan Iraklı kadın, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Iraklı koca ise polis tarafından gözaltına alınarak İlyasköy Polis Merkezine götürüldü.

Komşular ve görgü şahitleri ise kocasının kadını pencereden aşağı attığını iddia etti. Hastanede tedavi altına alınan Baydah Idrıs Hasan Hasan, kocasının kendisini sürekli darp edip şiddet uyguladığını, kendisini eve kilitlediğini ve yine şiddet uygulayınca elinden kurtulmak için pencereden atladığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kocasının şiddetinden kurtulmak için pencereden atladı
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