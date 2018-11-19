Lüks sitede haşema skandalı!

İstanbul Acıbadem'de bulunan Almondhill Sitesi'nde yaşanan haşema skandalı bir kişinin beyin kanaması geçirmesine yol açtı. İddiaya göre, mağdur iş adamı Ahmet Fevzi İnci'nin eşi ve kızının sitede bulunan havuza haşema ile girmesi engellendi. İnci, haşema giyen kızı ile birlikte havuza gittiği sırada yönetim ve komşusu ile yaşadığı tartışma sonrası beyin kanaması geçirdi. Günlerce yoğun bakımda kalan Ahmet Fevzi İnci, felç oldu. Mağdurun eşi Emel İnci şüpheliler hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Acıbadem'de bulunan Almondhill Sitesi'nde yaşanan haşema skandalı bir kişinin hayatını kısıtladı. Haşema ile havuza girmek isteyen ailesi engellenen iş adamı Ahmet Fevzi İnci, beyin kanaması geçirdi. Olaylar ardından mağdurun avukatı, site yöneticisi Ali Çoban ve komşusu Orhan Tural hakkında suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen suç duyurusunda, Ahmet Fevzi İnci, eşi Emel İnci ve çocuklarının sekiz senedir İstanbul Acıbadem'de bulunan Almondhill Sitesi'nde ikamet ettiği kaydedildi. Site içerisinde genel kullanıma açık 3 ayrı havuzun bulunduğu ve İnci ailesinin diğer site sakinleri gibi bu havuzları kullanma haklarının olduğu belirtildi. Fakat İnci ailesinin, site yönetici Ali Çoban ve sekiz senedir komşuları olan Orhan Tural tarafından hiç olmayacak sebeplerden dolayı yıllardır havuzu kullanmasının engellendiği ifade edildi. Bu isimlerin engelleme sebebi olarak ise kızlarının haşema ile havuza girmek istemesini gösterdiği kaydedildi.

GÖREVLİLERCE UZAKLAŞTIRILDI

Suç duyurusunda, Ahmet Fevzi İnci ve ailesinin her defasında zorbalığa uğradığı, çocuklarını izlemeye giden Emel İnci ve Ahmet Fevzi İnci'nin verilen talimat üzerine kasıtlı olarak havuz kenarından güvenlik görevlilerince uzaklaştırıldığı belirtildi. Ailenin yapılan bu davranışları her seferinde sükûnet ile karşıladığı ifade edildi. Ayrıca bu hukuksuz davranışların sitede ikamet eden diğer kişilerce de bilindiği, bu durumun kişilik haklarını ve şahısların iradelerini yok saydığı, haşema ile havuza girmek isteyenlere hastalıklı gibi muamele yapıldığı kaydedildi. Emel İnci'nin kimseyi rahatsız etmemek için haşema ile sabah havuza girmesinin dahi engellendiği belirtildi.

Lüks sitede haşema skandalı!



OLAY GÜNÜ TARTIŞMA YAŞANDI

Sitede yaşanan skandal olay ise suç duyurusunda şöyle anlatıldı: Olay gününün sabahı 07:00'da site içerisinde bulunan üç havuzdan birinde yüzmek isteyen Ahmet Fevzi İnci ve kızı sitenin havuzuna gitti. Güvenlik görevlileri yanlarına gelerek haşema ile giremeyeceklerini söyleyip havuzdan çıkmalarını istedi. Mağdur Ahmet Fevzi İnci bu duruma itiraz ederek güvenlik müdürünü aradı ve özgür olduklarını, herkesin istediği gibi havuza girebileceğini söyledi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri Ali Çoban'dan talimat aldıklarını gerekçe göstererek 'emir kulu' olduklarını, yasağın yönetim tarafından koyulduğunu belirtti.

Bu tartışma sırasında iddiaya göre komşu Orhan Tural, Ahmet Fevzi İnci'nin üzerine yürüdü ve psikolojik baskıda bulundu. Aralarında çıkan tartışmada Ahmet Fevzi İnci, inançları gereği havuza bu şekilde girmek istediklerini, haşemanın bir yüzme kıyafeti olduğunu söyledi. Buna rağmen karşı taraf aşağılayıcı sözlerine devam etti. Bu durum karşısında Ahmet Fevzi İnci derin acı, elem ve ıstırap yaşadı. Suç duyurusunda, site görevlilerince insan haklarını hiçe sayarak akla mugayir (aykırı) ve hiçbir yasal dayanağı olmaksızın koydukları, tamamen keyfi ve kasıtlı uygulanan yasaklar sonucu Ahmet Fevzi İnci ve ailesi defalarca mağdur edildiği de yer aldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Yaşanan tartışma ve arbede sonrası kendisini üzüntülü ve halsiz hisseden Ahmet Fevzi İnci dinlenmek için evine gitti. İnci, evine gittiği sırada beyin kanaması geçirdi. Eşi Emel İnci eşinin uyuduğunu düşünerek müdahale etmedi ve iki saat sonra uyandırmak için yanına gitti. Kendinden geçmiş olduğunu gördü. Hemen acil yardım istedi. Hastaneye kaldırılan mağdurun şah damarlarından ikisinin birden yırtıldığı ve yüzde 99'unun tıkandığı anlaşıldı. 15 gün yoğun bakımda, 40 gün hastanede kalan mağdurun konuşma merkezi hasar gördü ve felç geçirdi. İnci, Darüşşafaka Hastanesi'nde fizik tedavi gördü. Bu durum eşi Emel İnci ve çocuklarını çok etkiledi.

DAVA AÇILMASI İSTENDİ

Suç duyurusunda, şüpheli Ali Çoban ve Orhan Tural hakkında 'Nefret ve ayrımcılık', 'Hakaret', Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Taksirle yaralama' suçları kapsamında soruşturma başlatılarak kamu davası açılması talep edildi. Savcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YÖNETİCİ İFADE VERDİ

SABAH'ın ulaştığı Almondhill Sitesi'nin yöneticisi Ali Çoban savcılığa olayla ilgili ifade verdiğini belirtti. Ali Çoban savcılığa verdiği ifadede şunları söyledi: "2018 yılı Temmuz ayı içerisinde bazı site sakinlerinden ortak kullanıma açık havuzlara site kitapçığında belirtilen şeklin dışındaki kıyafetlerle girişlerin yapılması nedeniyle itirazlar gündeme geldi. Konu bana intikal ettirildiğinde hiç kimsenin tercihi nedeni ile kısıtlanmaması gerektiğini, ancak bu tür kıyafetlerden rahatsızlık duyan olursa da daha rahat ve sakin olması nedeniyle üç numaralı havuza yönlendirilmelerinin soruna çözüm getirebileceğini söyledim. Bunun dışında herhangi bir engelleyici, yasaklayıcı talimatım söz konusu olmadı"



