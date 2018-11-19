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'ta torbacı operasyonu: 26 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından torbacı olarak da bilinen satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrasında 26 kişi tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.11.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 19.11.2018 10:24
Tokat'ta torbacı operasyonu: 26 tutuklama
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Erbaa ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilo 172 gram plaka esrar, 106 gram kubar esrar, 35 gram toz esrar, 16 gram skunk kimyasal esrar, 30 gram sentetik kannabinoid, 1,5 gram eroin ve 200 adet ecstasy hap ele geçirdi. Amasya ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklanırken 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen maddeler ile tutuklanan şahıslar, polis kamerası ile deşifre edildi.
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Tokat'ta torbacı operasyonu: 26 tutuklama
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