380 erkek şiddet mağduru olarak devlete sığındı

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Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Samsun ŞÖNİM'e kurulduğu 2012'den bu yana 8 bin 747'si kadın, 380'i erkek olmak üzere toplamda 9 bin 127 şiddet mağduru başvurdu. Başvuranların yüzde 64,90'ı sözel şiddete maruz kaldıklarını ifade ederken gelenlerin büyük çoğunluğu sözel, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüklerini söyledi.ŞÖNİM'e gelen kişilerin 5 bin 903'ü evli, 2 bin 675'i ise bekar olurken 18-23 yaş arası bin 853 kişi, 24-29 yaş arası bin 882 kişi, 30-39 yaş arası 2 bin 798 kişi, 40-49 yaş arası bin 454 kişi devlete sığındı.2018 yılının ilk 10 ayında ise bin 233 kadın, 52 erkek, 196 çocuk olmak üzere toplamda bin 481 kişiye hizmet verildi. Yine 2018 yılında ŞÖNİM'den 66 yabancı uyruklu kişi hizmet alırken bunların 51'i kadın, 1'i erkek, 14'ü ise çocuk oldu. Ayrıca yabancı uyruklu kişiler Kadın Konukevi hizmetinden faydalandı.Samsun ŞÖNİM, açıldığı tarihten itibaren eğitim ve farkındalık çalışmaları ile 15 bin 173 kişiye ulaştı.