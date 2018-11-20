Aranan suç makinası bakın nerede yakalandı...

Çok sayıda suç kaydıolan ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 48 yaşındaki Şuayip G. adlı şahıs, balık tutarken yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre çok sayıda suç kaydı olan Şuayip G.'nin Kocaeli'de bulunduğunu tespit eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Gölcük'te olduğunu belirleyen ekipler, Kavaklı sahilinde inceleme yaptıkları sırada Şuayip G.'nin balık tuttuğunu belirledi. Şahsın yanına giden ekiplerce şahsın üzerinde yapılan aramalarda başkasına ait sürücü belgesi ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın yapılan incelemesinde resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti yapmak, tehdit, Tokat'ta 2013 yılında adam öldürmeye teşebbüs suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Şuayip G., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.