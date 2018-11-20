Bodrum’u çökerten altyapı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan selin ardından temizlik çalışmaları sürerken, vatandaşlar ve AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, sel felaketinin alt yapı yetersizliğindin kaynaklandığına dikkat çekti. Araçların denize sürüklendiği, asfaltların patladığı ilçede sokaklar enkazı andırdı. Temizlik ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ilçede yapılan ilk belirlemelere göre yaklaşık 20 araç ve 40'a yakın motosikletin hasar gördüğü, 100 evin de sular altında kaldığı öğrenildi. Bazı vatandaşlar dere yataklarının sokak ve caddeye dönüştürülüp, masa konularak restoran yapıldığını öne sürdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri-Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik de ilçenin altyapısının problemlerle dolu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Özçelik, Bodrum'da çarpık ve düzensiz kentleşmenin etkisiyle uzun yıllar sonunda akış havzalarının geçirimsiz hale geldiğini belirterek, şöyle dedi: "Suların akacağı hemen hemen tüm dere yatakları, ya yola dönüştürülmüş ya da bir boru ya da menfeze yönlendirilerek akabileceğinden çok daha küçük kesitlerde akmaya zorlanmıştır. Torba Mahallesi'nde 1980'li yıllardan bu yana vahşi depolama yapılan çöp toplama sahasının da her yağmur sonrası taştığını belirten Bodrumlular isyan etti. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen "İki yıl önce yaşanan sel felaketinden sonra dereleri mercek altına alıp, yaşanan sorunları CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a ilettik. Maalesef Bodrum'u yönetenler yaşanan hiçbir şeyden ders almıyor" dedi.