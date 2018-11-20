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Burhaniye’de trafik kazası: 1 yaralı

’in Burhaniye ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında kadın sürücü yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.11.2018 14:22
Burhaniye’de trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza E-87 Karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edremit istikametinden Ayvalık istikametine gitmekte olan Cemal K. idaresindeki 10 KA 658 plakalı araç, Pelitköy mevkiine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yara almadan kurtulurken, yanında bulunan ve araçta sıkışan Ayten K. yaralandı. Yaralı kadın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Burhaniye’de trafik kazası: 1 yaralı
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