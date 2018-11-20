Cep telefonu bomba gibi patladı, teknolojiye küstü

Kazım Toral (54), cep telefonunda ısınma sorunu olduğu için telefonunu aldığı firmanın Eskişehir'deki teknik servisine götürdü. Burada incelenen telefon İstanbul'daki servise gönderildi. Bir süre sonra cep telefonu eline ulaşan Toral, sorunun geçmemesinden dolayı birkaç kez daha servise giderek aynı şekilde durumu anlattı. En son geldiğinde de sorunu çözülmeyen cep telefonu, geçtiğimiz günlerde şarja takılıyken bomba gibi patladı. Patlamanın ardından ufak çaplı bir yangın çıktı ve bataryanın bulunduğu masanın üzerindeki materyaller yandı. Olayda yaralanan olmazken, çıkan yangında sadece maddi kayıp yaşandı.



