Cezaevinden çıkar çıkmaz aynı kişiyi tekrar gasbetti

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesinde iş adamı M.A, evine girdiği sırada yanına yaklaşan iki kişi tarafından darbedildi ve içinde yaklaşık 600 bin lira bulunan çantası gasbedildi.

Demir boruyla başına vurulan M.A'nın durumu polise bildirmesi üzerine saldırganların yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi.

- Onlarca kamera kaydı incelenerek tespit edildi

Ekipler, 200 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek, faillerin 3 kişi olduğunu tespit etti. Polisler, bu kişilerin iş adamını bir haftadır takip ettiğini ve zanlılardan birinin geçen sene M.A'yı gasbettikten sonra yakalanan Ş.D. olduğunu da belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, olay sırasında gözcülük yapan Ş.D'yi ve iş adamını darbeden E.K. ile G.K'yi saklandıkları adrese düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

- Paraları zanlılardan birinin yakalandıktan sonra aradığı kadın saklamış

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden, iş adamının başına demir boruyla vuran E.K. bir yakınına tutuklandığını haber vermek istemesi üzerine polis kontrolünde bir kadını aradı. Telefonu açan kişinin "Paraları ne yapayım?" diye sorması üzerine çalınan paraların bu kadında olduğu ortaya çıktı.

Kadının evine de operasyon düzenleyen ekipler, gasbedilen paraları ele geçirdi.

Ayrıca E.K'nin emniyetteki sorgusunda suçunu kabul ettiği ve Ş.D'nin cezaevinden çıkar çıkmaz yanlarına gelerek iş adamı M.A'da para olduğunu ve gasp için kendilerini ikna ettiğini söylediği öğrenildi.

Bu arada M.A'nın, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayati tehlike kaydıyla tedavisinin sürdüğü belirtildi.