Denizli’de eğitim uçağı düştü: 2 kayıp

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, pilot Hamdi Yılmaz ve eğitim gören teknisyen Merve Altun'un uçağı düştü.Denizli Valiliği, bir uçuş akademisine ait olan sivil eğitim uçağının saat 11.00 civarında Aydın'daki Çıldır Havalimanı'ndan kalkış yaptığını belirtti. Eğitim uçağından en son sinyalin Denizli'nin Babadağ ile Aydın'ın Karacasu ilçesi arasındaki, geniş sarp dağlık alandan geldiği belirlendi. Bunun üzerine hem Denizli hem de Aydın yönünden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye, Jandarma, Dağ Arama Kurtarma (DAK) ve AKUT Denizli ve Aydın ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.Ancak 7 saat süren arama çalışmalarının ardından uçağın, Merkezefendi ilçesi Başkarcı Dağı'na düştüğü tespit edildi. Arama-kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edildi. Düşen uçağın bulunduğu bölgeyi gösterdiği belirtilen bir fotoğraf arama-kurtarma ekiplerine dağıtıldı. Arama çalışmalarına Kara Kuvvetleri'ne ait gece görüş imkanı olan bir helikopter de katıldı.Pilot Hamdi Yılmaz'ın uçuş eğitimi verdiği, öğrencisi Merve Altun'un ise Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olduğu ve 2 yıldır uçuş eğitimi aldığı öğrenildi.