Göçmenleri kurtarma operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken Yumurta Adası yakınlarında mahsur kalan 14'ü kadın 17'si erkek 13'ü çocuk toplam 44 göçmen kurtarıldı. Yunanistan'a Balıkesir'in Ayvalık ilçesi üzerinden geçmek isteyen 44 kişilik Afgan uyruklu grubun bindiği tekne gece 24.00 sıralarında Ayvalık Yumurta Adası yakınlarında karaya oturdu. Bottaki 13'ü çocuk, 14'ü kadın, 17'si erkek toplam 44 göçmen gecenin karanlığında adaya çıktı.Göçmen grubunun içinde bulunan Afgan uyruklu bir kadın, eşinin telefonunda daha önceden kaydedilmiş olan 158 Jandarma Sahil Güvenlik hattını arayarak yardım istedi. Gelen aramadan koordinat belirleyen Sahil Güvenlik ekipleri, Ege Denizi Yumurta Adası'nda mahsur kalan kaçak göçmenleri kurtarmak için operasyona başladı. Sabaha karşı adaya ulaşan ekipler, önce kadın ve çocuklardan oluşan grubu sonra yetişkin erkekleri kurtarıp Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bulunduğu merkeze getirdi. Göçmenlere üç tane 112 ambulansındaki 9 personel müdahale etti. Göçmenlerden Sakine Berbwri, adaya çıktıktan sonra bir arkadaşlarının cep telefonuyla yardım istediğini anlattı. Berbwri, önce helikopterin geldiğini ve kendilerini gördüğünü dile getirerek, "Adada odun toplayıp ateş yaktık, ısındık. Akşamdan beri hiçbir şey yemedik. Yağmur yağıyordu, hava çok soğuktu. Çok rüzgar vardı üşüdük. Daha sonra askerler bizi kurtardı" dedi.