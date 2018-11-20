A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta A101 aktüel ürünler listesinde neler var? 22 Kasım

Her hafta merakla ve büyük ilgiyle takip edilen A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı. 22 Kasım Perşembe aktüel ürünler listesinde yer alan ürünler arasında televizyon, akıllı telefon, teknolojik ev aletleri, oyuncaklar, mutfak mobilyaları, çikolatalar, beyaz peynir, çay, bahçe eşyaları, şarjlı matkap, taş kesme makinası gibi birbirinden kaliteli eşyalar ucuza satılıyor. İşte 22 Kasım A101 güncel aktüel indirimli ürünler listesi! Aşağıdaki linke tıklayarak indirimli ürünlerin sıralı listesine ulaşabilirsiniz.

Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan A101 marketler zinciri, bu hafta da satışa sunacağı güncel aktüel ürünlerini sayfa sayfa olarak vatandaşın beğenisine sundu. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun olurken, bu haftaki indirimli ürünler arasında kadın erkek her vatandaşın evde kullandığı yiyecekler, belli başlı mutfak gıdaları, teknolojik aletler, saklama kapları ve mobilyalar dikkat çekiyor.

22 KASIM PERŞEMBE A101 GÜNCEL AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

A101 MARKETLER ZİNCİRİ HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye'nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.