Kader’in annesinin DNA’sı da uyuşmadı

BUGÜN NELER OLDU

Kendi ailesine evlatlık olarak alındığını düşünerek atv'de yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran 25 yaşındaki Kader Özel, DNA testleri sonrası büyük yıkım yaşadı. Öz bildiği babası İdris Özel'in DNA sonuçlarına göre kızı olmadığını öğrenen Kader, bu kez anne Hicran Özel'in DNA testi sonuçlarıyla yeni bir şok yaşadı. Esra Erol, daha önce DNA testlerinde öz annesi olarak çıkan Hicran Özel'in yeni DNA testinin sonuçlarını açıkladı. Yeni DNA testi sonucuna göre Hicran Özel'in Kader'in biyolojik annesi olmadığı ortaya çıktı.