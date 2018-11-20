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'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

’nın Ereğli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.11.2018 11:39
Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Adana Konya karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden Konya yönüne seyir halinde olan Cuma El Hüseyin (21) idaresindeki 31 MA 0349 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan Şükriye İsa (23) hayatını kaybetti.

İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Şükriye İsa'nın cansız bedeni de morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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