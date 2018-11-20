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Önce etrafa ateş açtı sonra etti

'de gece saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi elindeki tabanca ile önce yoldan geçenlere ateş açtı. Şans eseri yara almadan kurtulan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polislerin geldiğini gören şüpheli havaya ateş açtıktan sonra kafasına sıkarak etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018 07:52 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 07:53
Önce etrafa ateş açtı sonra intihar etti

Olay Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meşe Sokak'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi yoldan geçen vatandaşlara henüz bilinmeyen bir nedenle tabanca ile ateş açtı. Şans eseri yara almadan kurtulan vatandaşlar hızla olay yerinden kaçarken durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören şüpheli kişi havaya ateş açmaya devam etti. Polis ekipleri de şüphelinin elindeki silahı görünce tabancayı bırakıp teslim olması yönünde uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan şüpheli elindeki silahla başına ateş ederek intihar etti. İsmi öğrenilemeyen kişi kanlar içinde yere yığıldı. Polis ekipleri hemen olay yerine sağlık ekipleri çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişi cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Önce etrafa ateş açtı sonra intihar etti
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