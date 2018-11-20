Park ettiği yeri unutan şahıs, otomobilinin çalındığını zannetti

BUGÜN NELER OLDU

Olay, Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli bir kişi, 55 ER 977 plakalı otomobilini Uzunhamam Sokak'ta PTT binası yanına kısa süreliğine kontak anahtarını da üzerinde bırakarak park etti. Geri döndüğünde otomobilini park ettiği sokağı karıştırınca otomobilini bulamadı. Otomobilinin çalındığını zannederek polisi arayan M.K., 'aracını PTT binasının yanına bıraktığını, geldiğinde otomobilinin park ettiği yerde olmadığını, çalınmış olabileceğini' ihbar etti.Olay yerine gelen Asayiş Büro ekipleri çevrede yaptıkları araştırma sonucunda şahsın aracını Uzunhaman Sokak'ta park ettiği yerde buldu. Üz��ntüsü sevince dönüşen otomobil sürücüsü polis ekiplerinden yaptığı hatadan dolayı özür diledi.