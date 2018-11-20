Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Patara Antik Kenti’nde Viking kılıcı bulundu

Patara Antik Kenti’nde Viking kılıcı bulundu

Giriş Tarihi: 20.11.2018
Patara Antik Kenti’nde Viking kılıcı bulundu
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında bulunan eserin, Viking kılıcı olduğu belirlendi. Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti Kazı Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık yaptığı açıklamada, Liman Hamamı bölgesinde yapılan kazılarda çıkarılan kılıcın, 9 ya da 10. yüzyıldan kalma, Doğu Roma İmparatorluğu'na hizmet vermiş Vikingli bir askere ait olabileceğinin düşünüldüğünü kaydetti. Kılıcın boyunun 43.2 santimetre olduğu bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Patara Antik Kenti’nde Viking kılıcı bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN