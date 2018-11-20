Patara Antik Kenti’nde Viking kılıcı bulundu

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Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında bulunan eserin, Viking kılıcı olduğu belirlendi. Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti Kazı Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık yaptığı açıklamada, Liman Hamamı bölgesinde yapılan kazılarda çıkarılan kılıcın, 9 ya da 10. yüzyıldan kalma, Doğu Roma İmparatorluğu'na hizmet vermiş Vikingli bir askere ait olabileceğinin düşünüldüğünü kaydetti. Kılıcın boyunun 43.2 santimetre olduğu bildirildi.