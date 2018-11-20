Polis uyuşturucu satıcının aracını lastiklerine ateş ederek durdurdu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, 15 kasım günü saat 18.30 sıralarında aracın Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde görülmesi üzerine "dur" ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ikazına uymayan şahıs, Gülsuyu Mahallesi'ne doğru kaçmaya başladı. Aracı lastiklerine ateş ederek durduran polis, R.Ö (26) isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli R.Ö'nün "uyuşturucu madde bulundurmak", "görevi yaptırmamak için direnmek","kişilerin huzur ve sükunetini bozmak" suçları olamak üzere 4 ayrı suçu olduğu tespit edildi.

Aracın özel bölmesinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı

Araçta yapılan detaylı aramalarda ise; aracın ön koltukları arasında bulunan konsolun üst kapağı içerisindeki özel bölmede 8 parça taş, 6 parça toz halinde toplam 109,47 gram kokain maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, şarjörlere basılı halde 30 adet, sigara kutusu içerisinde 14 olmak üzere toplam 44 adet fişek, 2 bin 840 TL para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.