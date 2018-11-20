Sanatın Indiana Jones’u KKTC’den çalınan mozaiği Monako’da buldu

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Çalıntı sanat eserleri ve tarihi eserlerin izini süren, "Sanatın Indiana Jones'u" olarak da tanınan Hollandalı Arthur Brand, Kuzey Kıbrıs'tan çalınmış olan 6. yüzyıla ait bir moziği Monako'da bir apartman dairesinde buldu. Yaklaşık 1600 yıllık mozaik Lahey'deki Kıbrıs Büyükelçiliği'ne teslim edildi. Aziz Mark'ı tasvir eden mozaik 1970'lerde Karpaz Yarımadası'ndaki Panayia Kanakaria Kilisesi'nden çalınmıştı. Tarihi eserin bir İngiliz ailenin elinde olduğunu ortaya çıkaran Brand, "Aile, mozaiği yaklaşık 40 yıl önce iyi niyetle satın almış. Mozaiğin, Kanakaria Kilisesi'nden çalınmış paha bilçilemez bir tarihi eser olduğunu duyunca dehşete düştüler" dedi. DIŞ HABERLER