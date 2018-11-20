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Silah imalathanesine şok baskın

'nın Gemlik ilçesinde kurusıkı tabancaları gerçeğe çevirdiği iddia edilen şahsa ait eve baskın yapıldı. Baskında 1 tane namlusu değiştirilmiş silah ile çok sayıda silah malzemesi ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.11.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 20.11.2018 11:08
Silah imalathanesine şok baskın

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evinde kurusıkı gaz tabancalarını gerçeğe çevirdiği yönünde ihbar bulunan Z.A. isimli şahsın evine baskın yaptı. Baskında evde namlusu değiştirilmiş 1 tane silah ile silahların namlusunu değiştirmek için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Baskında ev sahibi Z.A. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere ise el konuldu.
İlk işlemleri için gözaltına alınan Z.A. emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilecek.

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Silah imalathanesine şok baskın
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