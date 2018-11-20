Şüphelilerin telefonu incelemeye alındı

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İstanbul'da silahlı saldırıda öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin cinayeti kapsamında şüphelilerin iş yerinde 2 adet tabanca ve çelik yelek bulundu. Beşiktaş Balmumcu'da geçtiğimiz hafta iş adamı Ali Rıza Gültekin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Polis saldırıyı Mustafa B., Rıdvan D., ve Sergen G.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etmişti. Soruşturmada olayı gerçekleştirenlerin tefecilik yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda, biri Glock marka iki tabanca ile bir çelik yelek bulundu. Ayrıca bulunan iki cep telefonunun da incelendiği öğrenildi. Polisin, şüphelilerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma ihtimallerini değerlendirdiği öğrenildi.