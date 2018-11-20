Kayıp 'Jimmy' çip sayesinde bulundu

BUGÜN NELER OLDU

29 Ekim Pazar günü Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere 3 dilde komutları anlayabilen Pug cinsi 'Jimmy' isimli köpek sahibi tarafından güneşlenmek üzere dışarıya çıkarıldı. Köpeğin yanından ayrılan sahibi geri döndüğünde Jimmy'nin olmadığını fark etti. Köpeğin sahipleri Gün Tabel ve kardeşi Ergün Tabel ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Jimmy'nin kimliği belirsiz bir kişi tarafından alındığını fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi. Köpeği bulmak için ellerinden geleni yapan Tabel ailesi, 21 gün sonra ise Jimmy'nin izine ulaştı.İddiaya göre, Muratpaşa ilçesine bağlı Lara bölgesinde arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren bir kadın Jimmy'i sokakta görerek, yakınlarda bulunan bir veterinere götürdü. Veteriner çalışanları ise Jimmy'nin sırtında bulunan çipi okutarak, köpeğin sürekli kontrole gittiği veterinerin bilgilerine ulaştı. Durumun haber verilmesi üzerine aile veterineri Tabel ailesine haber verdi. Jimmy'i 21 gün sonra karşısında gören Tabel ailesi de mutluluğunu köpeklerine sarılıp öperek gösterdi.Jimmy'nin İran uyruklu olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından çalındığını iddia eden Ergün Tabel, "Dün mahallemizde bulunan veterinerden haber aldık ve Allah'a şükürler olsun Jimmy'e ulaştık. Köpeği bulan kız onu bulduğu noktadaki bir veterinere götürmüş ve teslim etmiş. Jimmy'nin sırtındaki çipi okutmuşlar. Biz de hızlı bir şekilde giderek Jimmy'i aldık. Onu bulduğumuz için hepimiz çok sevindik. Jimmy yuvasına geri döndü. Jimmy'i bulan kadın köpeği yalnız görmüş. Biz buna inanmadık. İlk çalındığında bir tasma olayı vardı. Bu yalandan dolayı çalan kişinin kız arkadaşı bize Jimmy'i teslim etti. Kendisiyle telefonda görüştük. Özür diledi ve hırsız olmadığını, haberi olmadığını söyledi" dedi.Jimmy'i kaybolduğunda sosyal medyadan, basın ve afiş yoluyla çalındığını duyurduklarını belirten Tabel, köpeği çalan kişinin bu yüzden dolayı korktuğunu ve geri getirdiğini kaydetti. Jimmy'i çalan kişinin Türkiye'de olmadığı bilgisine ulaştıklarını vurgulayan Tabel, "Madem Jimmy'i sokakta buldular ilk gördüklerinde neden veterinere vermediler. Çalan kişi tasma için mahallemizde bulunan veterinere götürmüş ve veteriner çalışanı 'O Jimmy mi?' diyerek soru da sormuş. Biz vazgeçmeyeceğiz, arkasında duracağız" şeklinde konuştu.Jimmy'nin çok akıllı bir köpek olduğuna değinen Tabel, "Almanca, İngilizce ve Türkçe biliyor. Belki ilerde 4'üncü dili de öğretiriz. Onun geri dönmesi bizim için büyük bir mutluluk oldu. Bundan sonra daha çok sahipleneceğiz. Tasmayı sevmiyor, serbest olmayı seviyor. Bunu anladı ki öyle de olmuyor. Evde kalacak. Otelin civarına çıkarken daha dikkatli olacağız. 20 gün içindeki korkular artık son buldu" dedi.