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Ünlülerin astroloğu kazada hayatını kaybetti

LEVENT SİLİSTRE
LEVENT SİLİSTRE Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.11.2018
Ünlülerin astroloğu kazada hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ve magazin dünyasında 'Burçların Efendisi' olarak anılan, ünlülerin astroloğu Egemen Töreli trafik kazasında hayatını kaybetti.
Tekirdağ Çorlu'da yaşanan kaza Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Egemen Töreli'ye (51) M.T. idaresindeki 59 PT 161 plakalı kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan Töreli ile kaza sonrası elektrik direğine çarparak duran araç sürücü M.T. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Töreli kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Töreli'nin tanınmış astrolog olduğu öğrenildi. Töreli'nin, bugün ikindi namazına müteakip Çorlu Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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Ünlülerin astroloğu kazada hayatını kaybetti
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