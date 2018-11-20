Ünlülerin astroloğu kazada hayatını kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ve magazin dünyasında 'Burçların Efendisi' olarak anılan, ünlülerin astroloğu Egemen Töreli trafik kazasında hayatını kaybetti.Tekirdağ Çorlu'da yaşanan kaza Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Egemen Töreli'ye (51) M.T. idaresindeki 59 PT 161 plakalı kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan Töreli ile kaza sonrası elektrik direğine çarparak duran araç sürücü M.T. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Töreli kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Töreli'nin tanınmış astrolog olduğu öğrenildi. Töreli'nin, bugün ikindi namazına müteakip Çorlu Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ardından toprağa verileceği öğrenildi.