Uyuşturucuyla yakalandılar "otizm ilacı" dediler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen M.S.S. ve E.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerleri ve araçları ile uyuşturucu çoğaltım merkezi ve depo olarak kullandıkları belirlenen ikametlerindeki aramalarda, 80 gram sentetik uyuşturucu, 145 gram uyuşturucu oluşum evresindeki madde, uyuşturucu çoğaltmada kullanılan 25 kimyasal madde, çok sayıda laboratuvar malzemesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından paylaşılan operasyon anına ilişkin kamera görüntülerinde, şüphelilerden birinin ele geçirilen uyuşturuculara ilişkin "Otizmle ilgili ilaçlar." ifadesini kullanması yer alıyor.