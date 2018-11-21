Boşanma kararı alan eşini başından vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Çanakkale'de boşanmak için dava açan eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Alınan bilgiye göre, Sakarya'da bir hastanede ebe olarak çalışan Sedef Ş. (30), bir yıl önce eşi Fuat Ş. (31) ile yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar vererek mahkemeye başvurdu. Mahkeme, tarafların ifadeleri üzerine Fuat Ş.'ye evden uzaklaştırma kararı verdi. Sedef Ş., bunun üzerine tayin isteyerek Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Sakarya'da kasaplık yapan Fuat Ş., önceki akşam Çanakkale'ye geldi. Bir yakınından araç temin ederek eşinin adresini bulan Fuat Ş., yol üzerinde beklemeye başladı. Sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan eşini gören Fuat Ş. konuşmak istedi.İkilinin arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fuat Ş., yanındaki tabancayla eşine başından tek el ateş ederek vurdu, ardından aynı silahla intihar etti. İki çocuğu bulunan çiftin cesetleri, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.