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Ceylin cinayeti duruşmasında duygusal anlar yaşandı

'in Ödemiş ilçesinde, 10 Haziran 2017 tarihinde kaybolduktan 3 gün sonra ailenin komşuları Serkan ve Şükriye Türkmen'in evinde çeyiz sandığı içerisinde ölü olarak bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik ile ilgili Ödemiş Ağır Ceza mahkemesinde 12'nci duruşma görüldü. Atik'in öldürülmesi ile ilgili tutuklu yargılanan Serkan ve Şükriye Türkmen çifti mahkemeye SEGBİS sistemiyle katıldı. Savcının mütalaa verdiği duruşmada Ceylin Atik'in babası Murat Atik'in bugünün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlatması ise duygusal anlar yaşattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 10:52
Ceylin cinayeti duruşmasında duygusal anlar yaşandı

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Ceylin'in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, çocuğun arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik'in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin'in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi.

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Ceylin cinayeti duruşmasında duygusal anlar yaşandı
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