Gerçek öldüğünde ortaya çıktı, 82’lik dede evini müzeye çevirmiş

BUGÜN NELER OLDU

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan 82 yaşındaki Mehmet K.'yı takibe aldı. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararıyla adrese giden ekipler, şüphelinin birkaç gün önce vefat ettiğini öğrendi. Çiftlik evinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, evin adeta bir müzeye çevrildiğini gördü. Raflar, vitrin ve masalara sıralanan tarihi eserlerle karşılaşan ekipler, eserlerin kayıtlarını aldı. Evde yapılan çalışmada tarih öncesi, Helenistik, Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlenen toplam bin 528 parça tarihi eser olduğu tespit edildi. Heykel, vazolar, sikkeler, amforalar, el yazmaları ve muhtelif eşyaların da bulunduğu eserler, Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon sonrası soruşturma sürüyor.