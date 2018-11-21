Hayalleri Ayçukuru’na düştü

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Aydın'da, önceki sabah eğitim uçuşu sırasında düşen, TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağın enkazına dün sabah ulaşıldı. İlk belirlemelere göre uçağın yoğun sis nedeniyle Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'ndeki Ayçukuru mevkisine düştüğü belirlendi. Helikopterle bölgeye giden 23 kişilik ekip, eğitmen pilot Hamdi Yılmaz ve pilot adayı Merve Altun'un cesetlerini buldu. Arama çalışmalarına katılan Merve Altun'un sağlık görevlisi olan ağabeyi İbrahim Altun gözyaşlarına boğuldu. Uçağın 3'e bölündüğü görüldü. Cenazeler 5 kilometre taşınarak yola indirildi. Merve Altun'un cenazesini almak için Konya'dan Aydın'a gelen baba Sefer Altun, kızının 3 yıl önce Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu, ağabeyi Bülent gibi pilot olmak istediğini anlattı. Baba Altun, "Yaklaşık 2 yıldır pilotluk eğitimi alıyordu. Daha önce birçok eğitim uçuşu yaptı. Önümüzdeki ay da eğitimini tamamlayacaktı ama kısmet olmadı. Kızımla son uçuşundan önce telefonda konuştuk. Çok mutluydu. Pilot olmasına çok az zaman kaldığı için bana, 'babacığım çok heyecanlıyım. Aralık ayında inşallah pilot olacağım' dedi. 13 Aralık'ta hem doğum gününü hem de pilot olmasını kutlayacaktık. Ama bu üzücü kazayı yaşadık. Hayalleri yarım kaldı" dedi.Genç kızın 15 gün önce bir otomobil aldığını anlatan teyzesi Fadime Ergül ise "Arabaya daha binmemişti. Televizyonda haberi görünce dünyam yıkıldı. Biz onu toprağa nasıl gelin ederiz. Ne kadar çabaladı, kaç yıl emek verdi o ekmeği için... O bir çiçekti, tomurcuktu... 'Su damlam' diye severdim onu" ifadelerini kullandı.Kazada hayatını kaybeden eğitmen pilot Hamdi Yılmaz'ın, bir dönem Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYTEM) bünyesinde uçuş eğitimi verdiği, 8 ay önce Çıldır Havalimanı'ndaki THY Uçuş Akademisi'nde görev yapmaya başladığı belirtildi. UZAYTEM Baş Uçuş öğretmeni Aydın Alev Gökmen, Yılmaz'ın çok tücrübeli bir eğitmen olduğuna dikkat çekti.