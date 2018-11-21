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'de 2 çocuğun edilmesi güvenlik kamerasında

'de 2 arkadaş çevrelerini saran 3 kişi tarafından edildi. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 11:47
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İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi 2548 sokakta 17 Kasım'da kimliği belirsiz 3 kişi, 18 yaşından küçük 2 arkadaşın etrafını sararak ceplerinde bulunan 350 lira ve cep telefonunu gasp etti. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gasp olayıyla ilgili yaptığı çalışmalarda çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polis ekipleri, yaptığı çalışmada 19 yaşındaki B.E., G.Y. (18) ve 16 yaşındaki İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin 18 yaşından küçük çocukları gasp etmesi güvenlik kameları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul Sultangazi'de 2 çocuğun gasp edilmesi güvenlik kamerasında
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