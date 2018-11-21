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'de 83 yakalandı

’de yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan, aralarında çocuklarında bulunduğu 83 düzensiz yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018 06:57 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 06:59
İzmir'de 83 göçmen yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri aynı gün içerisinde Çeşme ve Seferhisar ilçesinde aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu toplamda 83 düzensiz göçmen yakaladı. Yapılan çalışmalarda Seferhisar ilçesinde lastik bota binen 22 Somali, 6 Yemen, 4 Orta Afrika, 4 Uganda ve 4 Senegal uyruklu göçmen, Çeşme ilçesinde ise 11 Mali, 9 Orta Afrika, 6 Kongo, 4 Filistin, 4 Kamerun, 4 Senegal, 4 Togo ve 1 Gabon uyruklu olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmeni yakaladı. Aralarında çocuklarında bulunduğu toplamda 83 göçmen, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
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İzmir'de 83 göçmen yakalandı
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