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Kuyuda mahsur kalan yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

'ta 5 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 16:26
Kuyuda mahsur kalan yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Olay saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı kenarındaki yeşillik alanda meydana geldi.

Sık sık yeşil alandaki hayvanları beslemeye gelen hayvansever bir kadın bir yavru köpeğin sesini duydu. Sesin geldiği noktayı arayan kadın çalıların arasında bir su kuyusu olduğunu yavru köpeğinde bu kuyuya düştüğünü gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu'na bağlı ekipler merdiven yardımıyla kuyuya inerek yavru köpeği kurtardı.

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Kuyuda mahsur kalan yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
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