Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış açıklaması geldi! İstanbul Ankara ve il il bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Çok sayıda vatandaş hemen hergün evden veya işten çıkmadan önce araştırmalar yapıyorlar. Son dönemde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ani bastıran yağışlar çok sayıda kişinin hazırlıksız yakalanmasına neden oluyor. Konuyla ilgili gelen uyarıların ise ardı arkası kesilmiyor. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul Ankara başta olmak üzere il il hava durumu raporları ve yağış tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz hafta yurdun belli kısımlarında kar yağışı etkili olurken, yağışlar ise hemen her yerde görülmüştü. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ani sağanak yağışlara yakalanmışlardı. Bugün Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için Meteoroloji'den gelen İstanbul ve Ankara başlta olmak üzere il il hava durumu raporlarını hazırladık.