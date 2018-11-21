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'den son dakika ve yağış açıklaması geldi! ve il il bugün hava nasıl olacak?

'den son dakika açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Son dönemde özellikle 'da ani bastıran yağışlar vatandaşların hazırlıksız yakalanmasına neden oluyor. Bu sebepten dolayı bireyler evden çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Meteoroloji'den ise bu konuyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Yeni açıklanan raporlar doğrultusunda yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle iş çıkışı saatlerine de dikkat çekildi. İşte ve il il hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 21.11.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 15:33
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış açıklaması geldi! İstanbul Ankara ve il il bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Çok sayıda vatandaş hemen hergün evden veya işten çıkmadan önce araştırmalar yapıyorlar. Son dönemde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ani bastıran yağışlar çok sayıda kişinin hazırlıksız yakalanmasına neden oluyor. Konuyla ilgili gelen uyarıların ise ardı arkası kesilmiyor. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İşte başta olmak üzere il il hava durumu raporları ve yağış tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz hafta yurdun belli kısımlarında kar yağışı etkili olurken, yağışlar ise hemen her yerde görülmüştü. Özellikle 'da yaşayan vatandaşlar ani sağanak yağışlara yakalanmışlardı. Bugün Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için Meteoroloji'den gelen İstanbul ve Ankara başlta olmak üzere il il hava durumu raporlarını hazırladık.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış açıklaması geldi! İstanbul Ankara ve il il bugün hava nasıl olacak?
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